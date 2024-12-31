Эксперт Ишмухаметов: COVID-19 показал важность просвещения

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Пандемия COVID-19 показала важность просвещения и распространения верной информации, для чего правительствам следует привлекать лидеров общественного мнения. Такую мысль высказал ТАСС генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.
«Пандемия выявила в том числе и слабые места, особенно в области коммуникации с общественностью. Распространение недостоверной информации подорвало доверие многих людей к научным и медицинским рекомендациям. В будущем необходимо разработать стратегии, которые бы обеспечивали более понятное и последовательное информирование населения. Важно привлекать общественные организации и лидеров мнений для распространения проверенной информации», — отметил академик Ишмухаметов.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (центральная провинция Хубэй). Вскоре было установлено, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа (SARS-CoV-2), а вероятным источником заражения были названы дикие животные (в частности, летучие мыши), торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуахань» в Ухане. Однако позднее в некоторых исследованиях утверждалось, что штаммы SARS-CoV-2 существовали в Италии и Франции уже осенью 2019 года. 11 января 2020 года власти города Ухань официально объявили о первой смерти от последствий коронавируса.