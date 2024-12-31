В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза

В Екатеринбург в Новый год 31 декабря на станцию Екатеринбург-Пассажирский прибыл главный зимний волшебник — Дед Мороз. Его сказочный состав остановился на первом пути железнодорожного вокзала и собрал вокруг себя немало жителей и гостей города.