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В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза

На вокзале Екатеринбурга остановился поезд Деда Мороза.

Источник: пресс-служба Свердловской железной дороги

В Екатеринбург в Новый год 31 декабря на станцию Екатеринбург-Пассажирский прибыл главный зимний волшебник — Дед Мороз. Его сказочный состав остановился на первом пути железнодорожного вокзала и собрал вокруг себя немало жителей и гостей города.

Посетители поезда смогли загадать желания, полюбоваться передвижной резиденцией и сделать памятные фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой. В вагонах обладателям билетов показали сказочное представление с участием новогодних персонажей.

В общей сложности большое путешествие сказочного волшебника продлится 54 дня. А протяженность пути, который преодолеет поезд Деда Мороза, составит почти 30 тысяч километров.