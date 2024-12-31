Эксперт: после COVID-19 медики научились быстро идентифицировать новые вирусы

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (центральная провинция Хубэй). Вскоре было установлено, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа (SARS-CoV-2), а вероятным источником заражения были названы дикие животные (в частности, летучие мыши), торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуахань» в Ухане. Однако позднее в некоторых исследованиях утверждалось, что штаммы SARS-CoV-2 существовали в Италии и Франции уже осенью 2019 года. 11 января 2020 года власти города Ухань официально объявили о первой смерти от последствий коронавируса.