Эксперт: после COVID-19 медики научились быстро идентифицировать новые вирусы

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Во время и после пандемии COVID-19 медицинская наука в мире и в России научилась быстро идентифицировать и отслеживать новые вирусы, а также продвинулась в изучении популяционного иммунитета. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.
«Исследования в области вирусной геномики позволили быстро идентифицировать и отслеживать новые варианты вируса, что стало ключевым моментом для прогнозирования волн заболеваемости. Также благодаря широкому применению новых методов значительно улучшилось понимание влияния постинфекционного и поствакцинального популяционного иммунитета на изменчивость вирусов», — отметил Ишмухаметов.
Многие полученные результаты, по мнению эксперта, еще предстоит осмыслить. Так, применение каждой из использованных платформ для производства вакцин показало свои преимущества и недостатки.
«Данные, полученные в ходе пандемии, позволят адекватно использовать векторные, рекомбинантные, инактивированные и мРНК-вакцины в дальнейшем. В целом мир стал значительно лучше подготовлен к будущим пандемиям благодаря созданию механизмов быстрого реагирования и улучшению систем мониторинга инфекционных заболеваний. Внедрены новые технологии производства вакцин и лекарств, позволяющие быстрее масштабировать их выпуск при необходимости», — заметил академик Ишмухаметов.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (центральная провинция Хубэй). Вскоре было установлено, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа (SARS-CoV-2), а вероятным источником заражения были названы дикие животные (в частности, летучие мыши), торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуахань» в Ухане. Однако позднее в некоторых исследованиях утверждалось, что штаммы SARS-CoV-2 существовали в Италии и Франции уже осенью 2019 года. 11 января 2020 года власти города Ухань официально объявили о первой смерти от последствий коронавируса.