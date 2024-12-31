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Рухнула на глубину трех метров: в Уфимском районе спасатели пришли на помощь кошке Таисии

Под Уфой сотрудники ГК ЧС спасли упавшую в колодец кошку.
Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 30 декабря, в Уфимском районе спасатели пришли на помощь кошке. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В Центр обработки вызовов 112 поступил звонок от взволнованной жительницы деревни Шмидтово. Она поведала, что ее кошка Таисия выбежала на улицу и на соседнем участке упала в колодец глубиной около трех метров.

На помощь приехали спасатели Госкомитета республики по ЧС. С помощью крана специалисты сняли два железобетонных кольца, а затем, используя трехколенную лестницу, вытащили наружу животное. К счастью, все закончилось хорошо, и Тосю вернули хозяйке.

— Такой случай напоминает о важности бдительности и заботы о домашних животных, а также о том, как быстро и эффективно спасатели могут реагировать в нестандартных ситуациях, — заявили в ГК ЧС.

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