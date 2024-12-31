NYT: к крушению самолета Boeing в Южной Корее привели сразу нескольких факторов

Как пишет издание, самолет на 30 минут отставал от графика, когда диспетчерская вышка сообщила ему о появлении в районе аэропорта стаи птиц. Спустя две минуты, в 8:59, пилот доложил о «столкновении с птицами» и «чрезвычайной ситуации». Капитан лайнера передал диспетчерам, что уйдет на второй круг, то есть прервет попытку приземлиться и сделает круг в воздухе, готовясь ко второй попытке. Однако, по всей видимости, у пилота не было на это времени, потому что уже через минуту после сообщения диспетчерам борт начал снижаться.