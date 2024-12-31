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Крупнейший омский налогоплательщик перешел под контроль российской компании

Акций компании «АБ ИнБев Эфес» переданы «Группе компаний “Вместе”.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче акций компании «АБ ИнБев Эфес» «Группе компаний “Вместе”.

В перечень имущества, подлежащего временному управлению, включено 15 831 786 776 обыкновенных и 92 943 привилегированных акций «АБ ИнБев Эфес», ранее принадлежащих АВ Inbev Efes BV.

«АБ ИнБев Эфес» зарегистрировано в Московской области и имеет заводы в нескольких регионах, включая Омск. В областном центре компания является крупнейшим налогоплательщиком, перечислив в 2023 году в областной бюджет 8,8 млрд рублей. Выручка омского завода по итогам того же года составила 18,2 млрд рублей. Штат предприятия насчитывает 442 сотрудника.