Крупнейший омский налогоплательщик перешел под контроль российской компании

«АБ ИнБев Эфес» зарегистрировано в Московской области и имеет заводы в нескольких регионах, включая Омск. В областном центре компания является крупнейшим налогоплательщиком, перечислив в 2023 году в областной бюджет 8,8 млрд рублей. Выручка омского завода по итогам того же года составила 18,2 млрд рублей. Штат предприятия насчитывает 442 сотрудника.