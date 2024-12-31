В Ростове-на-Дону самый большой фонтан запустят в мае после ремонта

Самый большой в Ростове фонтан «Атланты» запустят в мае после ремонта. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера благоустройство территории вокруг фонтана и его ремонт полностью завершены. Специалистам осталось лишь провести пуско-наладочные работы. Их планируется начать весной, когда в городе будет тепло.
Напомним, ремонт фонтана начали семь месяцев назад. За это время специалисты отреставрировали скульптурную часть, чашу бассейна, а также были заменены порядка 600 прожекторов подсветки и технического оборудования.
Смета реставрации составила порядка 400 миллионов рублей. Кроме того, к данному проекту удалось привлечь инвесторов.