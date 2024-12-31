Несколько дорог перекрыли в Таразе до 3 января

В связи с празднованием Нового года на территории историко-этнокультурного комплекса «Көне Тараз» для обеспечения свободного передвижения граждан, безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка 31 декабря, 1 и 2 января на следующих перекрёстках будут перекрыты дороги: