Несколько дорог перекрыли в Таразе до 3 января

Объявление для автолюбителей сделали в департаменте полиции Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.
В связи с празднованием Нового года на территории историко-этнокультурного комплекса «Көне Тараз» для обеспечения свободного передвижения граждан, безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка 31 декабря, 1 и 2 января на следующих перекрёстках будут перекрыты дороги:
- проспект Толе би — улица Байзак батыра;
- улица Газиза Байтасова — улица Пушкина;
- улица Газиза Байтасова — улица Аскарова; ️
- улица Казыбек би — улица Байзак батыра;
- проспект Абая — улица Толе би.