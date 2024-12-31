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Несколько дорог перекрыли в Таразе до 3 января

Это связано с празднованием Нового года.

Источник: Соцсети

Объявление для автолюбителей сделали в департаменте полиции Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с празднованием Нового года на территории историко-этнокультурного комплекса «Көне Тараз» для обеспечения свободного передвижения граждан, безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка 31 декабря, 1 и 2 января на следующих перекрёстках будут перекрыты дороги:

  • проспект Толе би — улица Байзак батыра;
  • улица Газиза Байтасова — улица Пушкина;
  • улица Газиза Байтасова — улица Аскарова; ️
  • улица Казыбек би — улица Байзак батыра;
  • проспект Абая — улица Толе би.