Первые дни нового года в Башкирии будут снежными.

По прогнозам синоптиков, в среду, 1 января, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные. В отдельных районах метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, днем отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −4,-9°, днем 0,-5°.