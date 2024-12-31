Первые дни нового года в Башкирии будут снежными.

По прогнозам синоптиков, в среду, 1 января, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные. В отдельных районах метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, днем отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −4,-9°, днем 0,-5°.
В четверг, 2 января, ночью местами возможен небольшой снег, днем осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью −8,-13°, при прояснении до −18°, днем +1,-4°.
В пятницу, 3 января, ожидается мокрый снег. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +2,-3°.