В Омске в новогодние праздники запрещена продажа алкоголя

Мэрия Омска напоминает о запрете на продажу алкогольных напитков, включая пиво, в определенных общественных местах во время новогодних праздников, в том числе и в новогоднюю ночь.
Запрет будет действовать в следующих местах:
-Советский парк;
-Парк имени 30-летия ВЛКСМ;
-Омская крепость;
-Стадионы «Энергия» и «Юность» (во время рождественских катаний);
-Детско-юношеская спортшкола в Крутой Горке;
-Ледовый дворец спорта имени Леонида Киселева.
Запрет будет действовать за два часа до начала мероприятий и в течение двух часов после их завершения.