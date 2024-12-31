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В Омске в новогодние праздники запрещена продажа алкоголя

Мэрия Омска ограничила продажу алкоголя в общественных местах на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Омска напоминает о запрете на продажу алкогольных напитков, включая пиво, в определенных общественных местах во время новогодних праздников, в том числе и в новогоднюю ночь.

Запрет будет действовать в следующих местах:

-Советский парк;

-Парк имени 30-летия ВЛКСМ;

-Омская крепость;

-Стадионы «Энергия» и «Юность» (во время рождественских катаний);

-Детско-юношеская спортшкола в Крутой Горке;

-Ледовый дворец спорта имени Леонида Киселева.

Запрет будет действовать за два часа до начала мероприятий и в течение двух часов после их завершения.