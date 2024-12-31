Население Молдовы стремительно сокращается не только из-за отъезда людей: Почему в стране не хотят рожать

Рождаемость в Республике Молдова продолжает снижаться.
По словам начальника отдела демографической политики Министерства труда и социальной защиты Алены Крецу, на рождаемость влияют такие факторы, как разница в условиях жизни между городом и деревней, нехватка рабочих мест, а также изменение роли женщин в обществе.
«Современные женщины чаще стремятся к профессиональной реализации и хорошему образованию, а роль матери и домохозяйки уже не является для многих приоритетной. Кроме того, снижение числа браков и изменения в партнерских отношениях также оказывают влияние», — подчеркнула Крецу.
Низкие пособия, низкая заработная плата и безработица усугубляют эту проблему.
Данные Национального бюро статистики свидетельствуют, что за последние восемь лет количество новорожденных в стране уменьшилось на 34%: с 41 тысячи в 2014 году до 27 тысяч в 2022 году.