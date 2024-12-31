Население Молдовы стремительно сокращается не только из-за отъезда людей: Почему в стране не хотят рожать

«Современные женщины чаще стремятся к профессиональной реализации и хорошему образованию, а роль матери и домохозяйки уже не является для многих приоритетной. Кроме того, снижение числа браков и изменения в партнерских отношениях также оказывают влияние», — подчеркнула Крецу.