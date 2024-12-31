«Реактивные сани Деда Мороза или инопланетяне?»: яркий светящийся объект пролетел в небе над Бурятией 31 декабря

— Типичная картина схода спутников или последних ступеней ракет с орбиты. Спутники на низких орбитах движутся со скоростями около 8 км/с по очень пологой траектории, поэтому сход с дефрагментацией объекта можно наблюдать в течение пары десятков секунд. Что мы и видим в ролике. Опасаться этого не стоит. Бывает, что космический аппарат большой, а потому куски конструкций достигают земли, но нам об этом сообщают.