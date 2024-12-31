«Реактивные сани Деда Мороза или инопланетяне?»: яркий светящийся объект пролетел в небе над Бурятией 31 декабря

Ярко красный неопознанный объект, словно комета, пронесся в небе над Бурятией около 5−6 утра 31 декабря. Также очевидцы сообщают, что «хвост» видели и жители Читы. Завораживающее явление засняли на видео, которое тут же просочилось в Интернет. Пользователи сети принялись гадать, что это могло быть:
— Это начало 2025 года. Ловите!
— Дед Мороз на реактивных санях вылетел к послушным детям.
— Инопланетяне уже выходят на посадку.
— Это я летела на метле, ее просто в темноте не видно, — успевали шутить сибиряки.
Корреспондент КП-Иркутск обратилась за ответом к председателю Иркутского регионального астрономического общества Павлу Никифорову. Просмотрев кадры, эксперт заявил, что в объектив камеры попал космический мусор.
— Типичная картина схода спутников или последних ступеней ракет с орбиты. Спутники на низких орбитах движутся со скоростями около 8 км/с по очень пологой траектории, поэтому сход с дефрагментацией объекта можно наблюдать в течение пары десятков секунд. Что мы и видим в ролике. Опасаться этого не стоит. Бывает, что космический аппарат большой, а потому куски конструкций достигают земли, но нам об этом сообщают.