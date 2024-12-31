Врио губернатора Ростовской области поздравил дончан с Новым годом. Поздравление к землякам Юрий Слюсарь опубликовал на своей странице в социальной сети.
-Уважаемые земляки! Примите самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством! Уходящий год еще больше сплотил нас и доказал, что мы можем преодолеть любые испытания, достойно ответить на любые вызовы. Впереди — большие планы. Будем работать сообща. Уверен, вместе мы напишем новую страницу в истории Ростовской области, — написал врио губернатора Ростовской области.
Юрий Слюсарь также пожелал, чтобы новый год оправдал все ожидания и был щедрым на яркие события и хорошие новости.