Врио губернатора Ростовской области поздравил дончан с Новым годом

-Уважаемые земляки! Примите самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством! Уходящий год еще больше сплотил нас и доказал, что мы можем преодолеть любые испытания, достойно ответить на любые вызовы. Впереди — большие планы. Будем работать сообща. Уверен, вместе мы напишем новую страницу в истории Ростовской области, — написал врио губернатора Ростовской области.