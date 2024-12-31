Президент России удостоил наград 14 жителей Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.
Как утверждается в документе, Фаниль и Ямиля Кунафины, а также Биктимир и Земфира Ражаповы получили ордена «Родительская слава». А медали ордена с таким же название — Наиль и Миляуша Бикмурзины.
Менеджер отдела департамента по управлению делами ПАО АНК «Башнефть» Виктор Шалыгин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» за, как следует из указа, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Медалями Луки Крымского за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях были отмечены медсестры Городской детской клинической больницы № 17 Эльвира Гайнундинова, Ирина Хайруллина, фельдшер-лаборант Гузель Мухадинова и врачи уфимской детской поликлиники № 3 Ирина Дубровкина, Гульсина Карачурина, Линара Сайтумирова.
Директор фермерского хозяйства «Салават» Василий Федоров получил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
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