Синоптик Колесов назвал дату возвращения зимы в Петербург

«Гремит декабрьская вьюга и ливни хлещут упруго» — эти строчки из песни знают многие. И именно так и было в этом году: вчера утром ливень поливал, как будто на дворе лето. А кто не услышал гром, тому не повезло: грозу отметила даже наша станция. До этого всегда вспоминал грозу 10 января, давно уже была. Теперь будем говорить и про грозу в канун Нового года", — рассказал главный синоптик Северной столицы.