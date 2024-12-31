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Синоптик Колесов назвал дату возвращения зимы в Петербург

Погода в Петербурге в последние дни года была напряженной.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 93% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Погода в Петербурге в последние дни года была напряженной. И продолжит капризничать в первый день 2025 года: принесет потепление, которое, правда, быстро закончится. Атмосфера после 2 января успокоится, осознав, что начались зимние каникулы.

«Гремит декабрьская вьюга и ливни хлещут упруго» — эти строчки из песни знают многие. И именно так и было в этом году: вчера утром ливень поливал, как будто на дворе лето. А кто не услышал гром, тому не повезло: грозу отметила даже наша станция. До этого всегда вспоминал грозу 10 января, давно уже была. Теперь будем говорить и про грозу в канун Нового года", — рассказал главный синоптик Северной столицы.

Из хорошего Александр Колесов отметил, что наводнение предупредили, закрыв КЗС, температурные рекорды по теплу не обновили (повысилась ночью 30 декабря только до 5,4 градусов). Завтра в город придет снег, которого ждут все.

«Будет ли погода лучше в 2025 году — трудно сказать. Но новенький бубен на днях мне подарили, так что будем стараться все наладить. Главное, пусть все спокойно будет в мире», — пожелал Александр Колесов.