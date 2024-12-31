Молдавские поисковики подвели итоги года

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Главным событием уходящего года для молдавских поисковиков стало 80-летие освобождения республики от фашизма, отметил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
«Для отряда “Август” и Русского историко-патриотического клуба уходящий год был ознаменован празднованием 80-летия освобождения Молдавии от румыно-немецкой фашистской оккупации и упорным трудом по поиску неучтенных воинских захоронений на местах сражений Великой Отечественной войны», — отметил Петрович.
Как отметил Алексей Петрович, поисковикам в 2024 году удалось обнаружить останки более 20 солдат-красноармейцев.
«Нам удалось отвоевать у молдавской земли, за которую они сложили свои головы в 1944 году, 22 солдата Красной армии. К сожалению, ни один из павших воинов не отозвался из безвестности, все остались безымянными героями», — уточнил он.
Напомним, в конце апреля останки 15 обнаруженных поисковиками красноармейцев были торжественно преданы земле на воинском захоронении, расположенном в рамках мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм». Однако Минобороны Молдовы официально отказало Поисковому движению страны в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра. В этой связи молдавские поисковики тогда обратились ко всем гражданам Молдовы, имеющим право ношения военной формы, принять участие в церемонии погребения.
Однако поисковики помогают не только в поиске павших за родину бойцов, но и в обнаружении других, страшных и по сей день несущих угрозу для жизни свидетельств той войны: снарядов, мин, гранат.
За минувший год при помощи и содействии участников поисковых экспедиций было обнаружено и передано для уничтожения саперам Национальной армии свыше 2500 взрывоопасных предметов — мин, снарядов, гранат, патронов.
При этом, как ранее неоднократно сообщал Алексей Петрович, оборонное ведомство страны предпочитает не сообщать, при каких именно обстоятельствах были найдены эти взрывоопасные предметы, ограничиваясь сухими общими фразами.
Также за 2024 год в результате архивных поисковых работ восстановлены и уточнены списки на братских могилах в селах Дороцкое и Кошница Дубоссарского района, это в общей сложности более 4000 имен солдат и офицеров РККА.
За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.