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«Чимганские горы: перезагрузка в объятиях природы»

Одна из жемчужин Узбекистана — живописные горы Западного Тянь-Шаня. Всего час езды на автомобиле от столицы, и вы оказываетесь в сказочном Чимгане.

Источник: Sputnik.uz

Эти места удивляют своей красотой: бескрайнее голубое небо, кристально чистый воздух, яркое разноцветье природы и отличная от городской жизни умиротворяющая тишина. Здесь каждый найдет покой и почувствует свободу.

Отдых в горах Узбекистана — это настоящая перезагрузка, возможность вдохнуть свежесть природы и насладиться ее величием. Без всякого сомнения ваше путешествие станет незабываемым и принесет только приятные эмоции.

Западный Тянь-Шань является частью горной системы Среднеазиатского Тянь-Шаня и входит в число семи крупнейших горных хребтов мира. Высота варьируется от 700 метров до 4 503 метров в разных его участках. Этот регион характеризуется биоразнообразием и живописными ландшафтами.

Регион Западного Тянь-Шаня включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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