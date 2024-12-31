«Чимганские горы: перезагрузка в объятиях природы»

Западный Тянь-Шань является частью горной системы Среднеазиатского Тянь-Шаня и входит в число семи крупнейших горных хребтов мира. Высота варьируется от 700 метров до 4 503 метров в разных его участках. Этот регион характеризуется биоразнообразием и живописными ландшафтами.