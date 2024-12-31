Власти Уфы сообщили о необходимости закрывать двери чердаков и подвалов МКД

Бывший глава администрации Демского (и нынешний — Октябрьского) района Уфы Антон Тарасов на своей личной странице в социальных сетях призвал граждан запереть двери на чердаки и подвалы жилых домов, чтобы не допустить несчастных случаев.
Согласно данным Управления жилищного хозяйства, в преддверии праздников в честь Нового года в Деме проверили замки дверей чердаков и подвалов МКД. При отсутствии и неисправности дверей и замков чиновники рекомендуют сообщать об этом в управляющие компании или писать в мессенджере WhatsApp на номер 8 (917) 805−02−12. А если на крыше появились подростки, то об этом стоит незамедлительно сообщить диспетчеру Управления гражданской защиты по номеру 281−13−00.
Также при входе в подъезд стоит обращать внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей у дома, разгрузку мешков, ящиков и прочего, переносимого в подвалы и на первые этажи зданий. Кроме того, не стоит оставлять без внимания оставленные на лестнице, у дверей квартир бесхозные предметы и на любые другие подозрительные мелочи.
К подозрительным или опасным предметам не следует подходить близко. Не нужно пользоваться рядом с ними мобильными. Лучше отойти и немедленно сообщите о находке в Службу спасения по номеру 112. Настоятельно не рекомендуется не позволять случайным людям прикасаться к предмету и пытаться обезвреживать его самим. Еще стоит предупредить соседей о возможной опасности.
— Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг дома. Обращайте внимание на состояние контейнеров, урн, мусоросборников и иных мест территории, прилегающей к жилым зданиям. Будьте бдительными и старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. Хороших вам праздников! — заявил Антон Тарасов.
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