Власти Уфы сообщили о необходимости закрывать двери чердаков и подвалов МКД

К подозрительным или опасным предметам не следует подходить близко. Не нужно пользоваться рядом с ними мобильными. Лучше отойти и немедленно сообщите о находке в Службу спасения по номеру 112. Настоятельно не рекомендуется не позволять случайным людям прикасаться к предмету и пытаться обезвреживать его самим. Еще стоит предупредить соседей о возможной опасности.