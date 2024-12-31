Минчане рассказали, чего ждут от Нового 2025 года (видео)

Каждый год новогоднее убранство Минска поражает горожан и гостей города своим разнообразием. Как на центральных площадях, так и в спальных районах есть свои изюминки в оформлении ― светящиеся огнями деревья, разноцветная подсветка зданий, праздничные инсталляции в виде пряничных домиков, фигуры сказочных персонажей и множество других нюансов.
У Национальной библиотеки расположилась мини-резиденция деда Мороза, где можно пообщаться с главным зимним волшебником, здесь же действует и новогодняя почта, где можно отправить и письмо с пожеланиями на Новый год родным и друзьям.
По традиции главная новогодняя ярмарка развернулась у Дворца Спорта. Здесь можно попробовать разнообразные вкусности, а также закупиться новогодними подарками и сувенирами.
«Настроение прекрасное, веселое и по-настоящему новогоднее», ― рассказал журналистам минчанин. Мужчина пожелал всем белорусам мира, добра, счастья и любви в Новом году.
«Всех поздравляю с наступающим Рождеством и Новым годом, желаю всем оптимизма в новом году, цените каждый момент своей жизни и радуйтесь даже мелочам. Пусть больше будет у вас поводов для радости и позитива», ― пожелала гостья города.
«Жду, наверное, веселья, жду праздника, жду хорошего настроения, хорошего времяпрепровождения с семьей, с друзьями. Жду чуда, жду всего хорошего», ― поделилась с журналистами минчанка.