Минчане рассказали, чего ждут от Нового 2025 года (видео)

«Всех поздравляю с наступающим Рождеством и Новым годом, желаю всем оптимизма в новом году, цените каждый момент своей жизни и радуйтесь даже мелочам. Пусть больше будет у вас поводов для радости и позитива», ― пожелала гостья города.