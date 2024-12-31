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Более 450 спасателей и пожарных будут на дежурстве в новогоднюю ночь

Молдавские спасатели просят граждан воздержаться от использования пиротехники и быть внимательнее при эксплуатации печного и газового оборудования.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В новогоднюю ночь дежурство будут нести более 450 спасателей и пожарных, сообщили в Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

«В новогоднюю ночь на дежурстве будут более 450 спасателей и пожарных, они будут готовы вмешаться в любую рискованную ситуацию», — сообщили в ведомстве.

В распоряжении спасателей будет около 140 единиц спецтехники. В ГИЧС также обратились к населению с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно при использовании печей, газовых плит и котлов, а также электроприборов.

Особое внимание спасатели просят уделить пиротехнике: рекомендуют ее вообще не использовать.

«Пиротехника представляет собой опасность. Спасатели призывают к ответственности и призывают население избегать использования и запуска пиротехнических изделий, которые могут стать причиной пожаров, ожогов, травм и серьезных аварий», — отметили в ГИЧС.

Кроме того, спасатели обратились к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми и не позволять им играть с открытым огнем или использовать пиротехнические изделия.

МЧС