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В Екатеринбурге отменили плату за проезд в общественном транспорте

В Екатеринбурге пассажиры могут бесплатно прокатиться в общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 31 декабря и 1 января проезд в метро, на трамваях, а также на троллейбусах будет бесплатный для всех. Такой подарок мэрия города решила анонсировать еще в начале декабря.

Правда, за проезд в автобусах все же заплатить придется, так как на них данная акция не распространяется. Так как они не находятся на брутто-контрактах.

Брутто-модель — представляет собой организацию перевозок пассажиров, при которой перевозчики перечисляют выручку с пассажиров выручку в бюджет города. Администрация оплачивает выполненные рейсы. И такая система оплаты зависит не от численности пассажиров, а он работы транспорта.

Для уральцев есть еще один приятный бонус. Парковки в уральской столице будут бесплатными с 29 декабря до 8 января 2025 года.