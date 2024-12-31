В Екатеринбурге отменили плату за проезд в общественном транспорте

В Екатеринбурге 31 декабря и 1 января проезд в метро, на трамваях, а также на троллейбусах будет бесплатный для всех. Такой подарок мэрия города решила анонсировать еще в начале декабря.
Правда, за проезд в автобусах все же заплатить придется, так как на них данная акция не распространяется. Так как они не находятся на брутто-контрактах.
Брутто-модель — представляет собой организацию перевозок пассажиров, при которой перевозчики перечисляют выручку с пассажиров выручку в бюджет города. Администрация оплачивает выполненные рейсы. И такая система оплаты зависит не от численности пассажиров, а он работы транспорта.
Для уральцев есть еще один приятный бонус. Парковки в уральской столице будут бесплатными с 29 декабря до 8 января 2025 года.