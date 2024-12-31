Мингорисполком сказал, что салюта в новогоднюю ночь 2025 в Минске не будет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщение о салюте появилось в сети. Как пишет БелТА, начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина уточнила, что проведение фейерверка запланировано не было. Она напомнила, что в 2023 году фейерверк в Минске в новогоднюю ночь также не проводился.
Ранее мы узнали программу Нового года 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов дал подробный прогноз на новогоднюю ночь 2025 в Беларуси.
Также Рябов сказал, каким будет январь 2025 года в Беларуси: «Январь ожидается снежным, в среднем от 3 до 8 дней с метелью».
А еще мощная магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь — что ждать белорусам.