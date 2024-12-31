Мингорисполком сказал, что салюта в новогоднюю ночь 2025 в Минске не будет

Ранее сообщение о салюте появилось в сети. Как пишет БелТА, начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина уточнила, что проведение фейерверка запланировано не было. Она напомнила, что в 2023 году фейерверк в Минске в новогоднюю ночь также не проводился.