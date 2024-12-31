Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» 31 декабря 2024

В сообщении сказано, что соответствующие указы глава государства подписал 31 декабря 2024 года. Говорится, что за активную деятельность в гуманитарной отрасли, содействующей укреплению духовных ценностей и моральных традиций белорусского народа, а также патриотическому воспитанию молодежи, по итогам 2024 года были присуждены три премии президента «За духовное возрождение».