Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» 31 декабря 2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря, во вторник, присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
В сообщении сказано, что соответствующие указы глава государства подписал 31 декабря 2024 года. Говорится, что за активную деятельность в гуманитарной отрасли, содействующей укреплению духовных ценностей и моральных традиций белорусского народа, а также патриотическому воспитанию молодежи, по итогам 2024 года были присуждены три премии президента «За духовное возрождение».
Сообщается, что коллектив Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии был удостоен награды за выдающиеся достижения в улучшении качества медпомощи, развитие науки, популяризацию идей благотворительности и милосердия. Также коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств был удостоен награды за активную деятельность в патриотическом воспитании молодежи и реализацию проекта под названием «Линия памяти. Код войны».
В пресс-службе отметили, что протоиерей Олег Кунцевич, настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в Минске был удостоен высокой награды за большой личный вклад в дело духовного просвещения и патриотическое воспитание, увековечивание памяти о погибших в фашистском лагере смерти для советских военнопленных «Шталаг 352».
Сказано, что восемь специальных премий президента Беларуси были присуждены деятелям культуры и искусства за выдающиеся достижения в области музыкального, монументального и декоративно-прикладного искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и воспитания творческой молодежи, получившие общественное признание.
Уточняется, что высокой награды был удостоен коллектив Молодежного театра эстрады за значительные достижения в области музыкального искусства, активное участие в общественно-культурной жизни страны. Также указанной награды удостоен Гомельский детский социальный пансионат «Счастливые улыбки» за развитие творческого потенциала детей и молодых людей с инвалидностью, интеграцию инклюзивного искусства в культурное пространство страны.
Также награды удостоен Минский государственный колледж искусств за плодотворную работу в области обучения и воспитания творческой молодежи, активную общественно-патриотическую деятельность. Называется Минский государственный дворец детей и молодежи — за значительные достижения в патриотическом воспитании подрастающего поколения, организацию работы Поста № 1 города-героя Минска по несению Почетной Вахты Памяти.
В сообщении сказано, что за вклад в реконструкцию мемориального комплекса в память об узниках Озаричского лагеря смерти в Калинковичском районе Гомельской области, специальной премией отмечен авторский коллектив. Речь идет про начальника бюро главных инженеров проекта ОАО по комплексному проектированию объектов жилищно-гражданского назначения «Институт Гомельгражданпроект» Ольгу Ачаповскую, заведующего научно-просветительным отделом Гомельского областного музея военной славы Викторию Заяц, а также заведующего филиалом «Мемориальный комплекс узникам Озаричского лагеря смерти» Калинковичского краеведческого музея Зинаиду Хлебовец.
Также сказано, что за реализацию международного молодежного патриотического проекта «Дорогами Памяти и Славы» высокой награды были удостоены Могилевская областная организация БРСМ, телерадиокомпания «Могилев», Могилевский областной краеведческий музей имени Е. Р. Романова.
В пресс-службе обратили внимание на то, что специальная премия была присуждена мастеру народных художественных ремесел Гродненского районного культурно-информационного центра Ирине Шавельской — за значительный вклад в сохранение и популяризацию традиционных ремесел, возрождение народных технологий соломоплетения. Также спецпремию присудили заведующему отделом традиционной культуры Витебского областного методического центра народного творчества Татьяне Лапковой — за личный вклад в сохранение и популяризацию технологии оплетения берестой гончарной посуды.
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