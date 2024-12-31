Алексеенко сообщил, что ВСУ повторно атаковали больницу в Алешках

Тем не менее украинские военные предприняли еще одну попытку — ~вечером 30 декабря они снова ударили по больнице, в результате чего машина скорой помощи, вернувшаяся в Алешки, была уничтожена.~ Кроме того, как сообщил Алексеенко, ВСУ ночью ударили по школе в Новой Каховке, из-за чего в пустом здании возник сильный пожар.