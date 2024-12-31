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Лукашенко подписал указ о присуждении спецпремии «Белорусский спортивный Олимп»

Лукашенко присудил спецпремию «Белорусский спортивный Олимп» 2024 31 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря 2024 года подписал указ № 485 о присуждении специальной премии «Белорусский спортивный Олимп» 2024 года. Об этом информирует пресс-служба президента.

В пресс-службе обратили внимание на то, что специальная премия была присуждена заслуженному тренеру Беларуси, старшему тренеру национальной команды по инваспорту РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Геннадию Вишнякову, который подготовил 21-кратного паралимпийского чемпиона Игоря Бокого.

Кроме того, указанную премию присудили заслуженному мастеру спорта Беларуси по вольной борьбе Ирине Курочкиной, а также коллективу Витебской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, содействующих формированию гармоничной личности.

Ранее мы собрали, что произошло после первой победы Арины Соболенко в Брисбене над мексиканкой Сарасуа, которая открыла сезон-2025: «Я всегда остаюсь голодной».

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