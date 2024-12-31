Лукашенко подписал указ о присуждении спецпремии «Белорусский спортивный Олимп»

Кроме того, указанную премию присудили заслуженному мастеру спорта Беларуси по вольной борьбе Ирине Курочкиной, а также коллективу Витебской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, содействующих формированию гармоничной личности.