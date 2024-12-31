В ночь на 1 января в Башкирии будут дежурить более 300 команд СМП

В Башкирии в новогоднюю ночь заступят на дежурство 319 бригад скорой помощи. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Также, как сообщает ведомство, в ночь на 1 января будут работать круглосуточные травматологические пункты.
В стационарах дежурная смена медиков, как заверили в Минздраве, готова оказать всю необходимую экстренную и плановую помощь.
— Пока мы все собираемся за праздничным столом и готовимся к встрече Нового года, медицинские службы продолжают свою непрерывную работу, — отметили в министерстве.
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