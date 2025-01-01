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Сергей Аксенов поздравил крымчан с Новым годом

Руководитель региона пожелал всем счастья и успеха.

Источник: Комсомольская правда

Глава Республики Сергей Аксенов в своем праздничном обращении к жителям региона отметил, что общий успех складывается из личного успеха: «Каждый из нас может вспомнить добрые и позитивные события, которые произошли в уходящем году».

Счастье — это рождение детей, крепкая семья, плодотворная работа, успешная учеба, новые встречи, знакомства и разные радостные события и моменты.

Руководитель Республики Крым пожелал, чтобы 2025-ый год принес всем новое счастье, а нашей великой стране — победу, мир и процветание!

Напоминаем, что сегодня в телеграм-канале Сергея Аксенова также появилась информация о том, что с 15 января 2025 года на полуострове станет дешевле горючее для автомобилей.

Но и в праздничные дни нужно быть начеку, поэтому высокопоставленный чиновник также предупредил, что возможны вражеские информационные фейки.