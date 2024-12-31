Министр здравоохранения Башкирии рассказал, как будут работать медучреждения во время праздников

Молодая мама трехмесячного малыша пожаловалась, что в отделении нет дежурного врача. Она выразила обеспокоенность, что в праздники ее ребенок не будет получать полноценного лечения. В ответ глава Минздрава заявил, что система здравоохранения как всегда будет работать в режиме 24/7, и во всех стационарах будут дежурить врачи.