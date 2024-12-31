Министр здравоохранения Башкирии рассказал, как будут работать медучреждения во время праздников

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин провел обход в оториноларингологическом отделении Республиканской детской больницы, а также поговорил с пациенткой, которая оставила обращение в социальных сетях. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Молодая мама трехмесячного малыша пожаловалась, что в отделении нет дежурного врача. Она выразила обеспокоенность, что в праздники ее ребенок не будет получать полноценного лечения. В ответ глава Минздрава заявил, что система здравоохранения как всегда будет работать в режиме 24/7, и во всех стационарах будут дежурить врачи.
Кроме того, по словам Рахматуллина, будет продолжаться плановая и экстренная госпитализация, а «красные зоны» поликлиник в наступающем году будут работать уже с 1 января, а со 2 числа начнется проведение диспансеризации. Запись к врачам во время праздников тоже будет открыта.
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