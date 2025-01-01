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Юрий Слюсарь поздравил дончан с Новым годом и Рождеством

И пожелал всем здоровья и благополучия.

Источник: пресс-служба губернатора Ростовской области

Уважаемые земляки! Примите самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством! Написал в своем telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Уходящий год еще больше сплотил нас и доказал, что мы можем преодолеть любые испытания, достойно ответить на любые вызовы. Впереди — большие планы. Будем работать сообща. Уверен, вместе мы напишем новую страницу в истории Ростовской области. Пусть новый, 2025-й, год оправдает ожидания, будет щедрым на яркие события и хорошие новости. Желаю здоровья, благополучия и любви вам и вашим близким! — отметил глава региона.

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