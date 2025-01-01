Юрий Слюсарь поздравил дончан с Новым годом и Рождеством

— Уходящий год еще больше сплотил нас и доказал, что мы можем преодолеть любые испытания, достойно ответить на любые вызовы. Впереди — большие планы. Будем работать сообща. Уверен, вместе мы напишем новую страницу в истории Ростовской области. Пусть новый, 2025-й, год оправдает ожидания, будет щедрым на яркие события и хорошие новости. Желаю здоровья, благополучия и любви вам и вашим близким! — отметил глава региона.