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Обнаружили поздно вечером спустя 5 дней: поиски 28-летнего стерлитамаковца свернули прямо под Новый год

В Башкирии завершились поиски 28-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 28-летнего мужчины. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Житель Стерлитамака пропал пять дней назад — 26 декабря. Менее получаса назад волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! — заявили добровольцы.

Где все это время был стерлитамаковец — не уточняется.

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