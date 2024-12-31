Обнаружили поздно вечером спустя 5 дней: поиски 28-летнего стерлитамаковца свернули прямо под Новый год

В Башкирии завершились поиски 28-летнего мужчины. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».
Житель Стерлитамака пропал пять дней назад — 26 декабря. Менее получаса назад волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден, жив! — заявили добровольцы.
Где все это время был стерлитамаковец — не уточняется.
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