Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Новым годом. Глава губернии отметил, что новогоднюю ночь мы встречаем с верой в самое светлое и доброе, с любовью к родным и близким, к своей малой родине, к стране, в которой живем, трудимся и строим наше общее будущее.
— В уходящем году мы трудились на благо региона и всей страны, вместе преодолевали возникающие трудности, вместе решали накопившиеся проблемы, вместе радовались успехам и огорчались неудачам. И в этом движении вперед обретали новую силу и уверенность в завтрашнем дне. Осознание общей ответственности за судьбу Родины еще больше сплотило нас, консолидировало наше общество.
Вячеслав Андреевич уделил внимание героям, которые вдали от дома защищают Россию. Губернатор Самарской области отметил, что наш долг — сделать все от нас зависящее, чтобы здесь, в тылу, поддержать их, помочь их семьям и приложить максимум усилий для того, чтобы приблизить нашу Победу. По словам главы региона, честный созидательный труд, стремление власти, бизнеса, общественных институтов, всех неравнодушных граждан работать единой, монолитной командой позволят добиться решения поставленных нашим Президентом В. В. Путиным задач СВО и национальных целей развития России.
— Уверен, мы обязательно победим! Другого просто не дано!
В своем поздравлении Вячеслав Федорищев рассказал о пятилетней программе развития Самарской области с 12-летним горизонтом планирования. Уже сейчас принят целы комплекс мер по повышению эффективности государственного управления, которое направлено на улучшение качества жизни людей.
— Дорогие друзья! Благодарю вас за поддержку, которую вы оказываете нашим воинам и их близким, за вклад каждого из вас в укрепление экономического потенциала, обеспечение технологического суверенитета региона, за деятельную любовь к родному краю и нашей великой стране — России. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, праздничного настроения и успеха во всех начинаниях на благо нашего Отечества! С Новым годом! С новым счастьем! — поздравил самарцев губернатор Вячеслав Федорищев.