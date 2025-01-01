Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Новым годом

Вячеслав Андреевич уделил внимание героям, которые вдали от дома защищают Россию. Губернатор Самарской области отметил, что наш долг — сделать все от нас зависящее, чтобы здесь, в тылу, поддержать их, помочь их семьям и приложить максимум усилий для того, чтобы приблизить нашу Победу. По словам главы региона, честный созидательный труд, стремление власти, бизнеса, общественных институтов, всех неравнодушных граждан работать единой, монолитной командой позволят добиться решения поставленных нашим Президентом В. В. Путиным задач СВО и национальных целей развития России.