Шоу, перекрытия, Деды Морозы. Как Петербург встречает 2025 год

Пускать на Дворцовую площадь начали в начале девятого часа вечера, но, чтобы пройти к главной ели, нужно преодолеть рамки. Особое внимание силовики уделяют иностранцам. Те, у кого не всё в порядке с документами, рискуют не дождаться поздравления президента на площади и встретить Новый год в автозаке или отделе.