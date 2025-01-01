Шоу, перекрытия, Деды Морозы. Как Петербург встречает 2025 год

Световые проекции с изображениями Медного всадника и Щелкунчика с девяти часов вечера 31 декабря можно увидеть на фасаде Штаба Гвардейского корпуса. За несколько минут до полуночи гуляющим обещают показать новогоднее обращение Владимира Путина.
Пускать на Дворцовую площадь начали в начале девятого часа вечера, но, чтобы пройти к главной ели, нужно преодолеть рамки. Особое внимание силовики уделяют иностранцам. Те, у кого не всё в порядке с документами, рискуют не дождаться поздравления президента на площади и встретить Новый год в автозаке или отделе.
Петербуржцы и гости города выходят в центр в костюмах, со своими елками и новогодним настроением, которое не теряют, видя металлические заборы. Их превращают в декорации для своих фото.
О том, какие улицы перекрыли в Петербурге к Новому году, рассказывали здесь. До утра пассажиров будут возить 22 автобусных маршрута, 4 троллейбусных и столько же трамвайных. Вернуться домой можно и на метро — оно работает без перерыва. Напомним, вестибюль 1 станции «Невский проспект» с девяти часов вечера 31 декабря работает только на вход, а вестибюль 2 закрыт.