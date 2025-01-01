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Петербург встретил 2025 год. Показываем как

Санкт-Петербург встретил новый, 2025 год.

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Горожане и гости Северной столицы собрались 31 декабря отмечать и праздновать на Дворцовой площади.

За несколько минут до Нового года собравшимся на площади показали поздравление Владимира Путина. Оно сменило мультимедийное шоу, которое демонстрировали на фасаде Штаба Гвардейского корпуса.

Незадолго до этого празднично настроенных петербуржцев от световых проекций отвлек чёрный пакет, из-за которого оцепили часть площади. Впрочем, испортить праздник и помешать танцам ему не удалось.

Праздничный Петербург в момент наступления Нового года запечатлели астронавты с Международной космической станции.

Источник: Роскосмос

Внимание силовиков в новогоднюю ночь привлекали не только бесхозные предметы, но и мигранты. Прогуляться по Невскому проспекту и не угодить в автозак вышло не у всех.

Также «Фонтанка» показывала, как петербуржцы собирались в центре Петербурга, как перекрывали улицы, как на Дворцовой площади началось шоу проекций.