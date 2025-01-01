Что можно и нельзя делать на Илью Муромца 1 января, когда узнают погоду на июнь

Православная церковь 1 января вспоминает святого Илью Печерского. Он стал прототипом того самого былинного Ильи Муромца. К слову, в указанную дату в народе принято отмечать день Ильи Муромца. А еще по погоде 1 января узнают, каким выдастся июнь 2025 года.
Что нельзя делать 1 января.
Не рекомендуется выносить мусор, так как это может спровоцировать проблемы. Нельзя занимать деньги. Согласно приметам, весь год окажется в долгах. Кроме того, под запретом рукоделие. В частности, 1 января старались не пришивать пуговицы. Предки верили, что таким образом можно привлечь в жизнь старые проблемы.
Что можно делать 1 января.
По традиции, в первый день нового года следует сменить несколько нарядов для того, чтобы год выдался насыщенным на хорошие события. Кроме того, тем, кто связан с торговлей, нужно сделать скидку первому клиенту. Считается, что торговля окажется удачной на протяжении целого года.
Согласно приметам, по погоде 1 января было принято узнавать, каким окажется июнь. К слову, ветер предвещал богатый урожай орехов. В том случае, если снег и сильный мороз, то это указывает на урожай хлеба.
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