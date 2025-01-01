Что можно и нельзя делать на Илью Муромца 1 января, когда узнают погоду на июнь

По традиции, в первый день нового года следует сменить несколько нарядов для того, чтобы год выдался насыщенным на хорошие события. Кроме того, тем, кто связан с торговлей, нужно сделать скидку первому клиенту. Считается, что торговля окажется удачной на протяжении целого года.