По иронии судьбы: какие фильмы смотрят в праздники в других странах

У нас есть традиция — каждый год нарезать оливье под «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова. Однажды Андрей Мягков, сыгравший Женю Лукашина, даже высказал недовольство этим, сказав, что чувство меры все-таки должно быть. Но народная любовь меры не знает. Конечно, не только в России есть фильм, ставший обязательным атрибутом любимого зимнего праздника. О том, какие картины смотрят на Новый год и Рождество в разных странах, — в материале «Известий».
США.
В штатах в канун Рождества традиционно пересматривают черно-белый фильм 1946 года «Эта прекрасная жизнь» режиссера Фрэнка Капры. Сюжет картины веселым не назовешь, но он, безусловно, наивный и трогательный.
Примерный семьянин, бизнесмен Джордж Бейли из-за долгов впадает в депрессию и в сочельник задумывается о самоубийстве. Но его спасает ангел Второго разряда. Небескорыстно — небожитель честно признается, что получит крылья, если сумеет отговорить Бейли сводить счеты с жизнью. Вместе они отправляются в прошлое, чтобы узнать, как бы сложилась судьба близких Джорджа, если бы его не было.
Великобритания.
Англичане тоже любят «Эту прекрасную жизнь» — культовую ленту Капры показывают по нескольким телеканалам. Но также жители Соединенного Королевства обожают «Реальную любовь» режиссера Ричарда Кертиса — оптимистичный фильм со звездным кастом, в котором снялись Колин Ферт, Кира Найтли, Хью Грант, Лиам Нисон, Билл Найи.
В этой картине девять новелл-историй, которые происходят с разными людьми в сочельник. Знаменитый рок-музыкант Билли отвратительно ведет себя со своим менеджером и лучшим другом. Писатель Джейми узнает об измене девушки с собственным братом. Питер скрывает свою любовь к жене лучшего друга. Дэниел пытается наладить отношения со своим пасынком после смерти жены. Безупречный семьянин Гарри увлекается секретаршей Мией. Дублеры сексуальных сцен Джон и Джуди вдруг влюбляются друг в друга. Новый премьер-министр становится причиной увольнения секретарши Натали и хочет загладить вину. Коллеги Сара и Карл скрывают чувства друг к другу. Неудачник Колин уезжает в США в поисках любовных приключений. В конце у всех героев хеппи-энд и они встречаются в аэропорту Хитроу.
Италия.
В этой стране есть даже специальный термин — cinepanettone. Так называют легкие итальянские комедии, выпускаемые под Рождество. Специальное слово появилось в 1983 году, когда вышел первый фильм «Рождественские каникулы» режиссера Карло Ванцины. Это аналог, скорее, не «Иронии судьбы», а наших «Ёлок» — каждый год новая очень ожидаемая картина.
Сюжет такой: на праздник две враждующие семьи оказываются соседями на горнолыжном курорте. Им приходится постоянно сталкиваться друг с другом и попадать в абсурдные нелепые ситуации.
Румыния.
У жителей этой страны тоже есть своя версия «Ёлок» — фильм «Хо хо хо» режиссера Хесуса дель Серро. Комедия о мальчике, которому недавно ушедший из семьи отец в образе румынского Санты впервые не подарил подарок на Рождество. Мама хочет скрыть правду от сына и ведет его в торговый центр, где парень оказывается в банде цыган-грабителей в костюмах Дедов Морозов.
Франция.
Любимая новогодняя картина у жителей этой страны появилась не так давно — это «Рождественская сказка», снятая в 2008 году режиссером Арно Деплешеном. Фильм участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
Сюжет мрачноватый. Пожилые супруги Юнона и Абель ждут на праздник своих детей, с которыми увидятся впервые за шесть лет. Между братьями и сестрами непростые отношения, поэтому торжество оборачивается разборками и скандалами. Старшая дочь Элизабет приезжает со своим замкнутым ребенком Полем. Анри привозит к родителям свою любовницу. Иван приезжает с благоверной женой Сильвией и двумя детьми. Родители тоже приготовили всем неприятный сюрприз — у Юноны обнаружили лейкемию, поэтому это Рождество может стать для нее последним. В конце семейству все-таки удается выяснить отношения и прийти к согласию.
Германия.
Немцы традиционно пересматривают на зимние праздники 18-минутную короткометражку 1963 года «Девяностый день рождения, или Ужин на одного» режиссера Хайнца Дункхазе. Фильм в 2003 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый часто показываемый. Интересно, что первый раз его показали летом. Картина очень понравилась зрителям, и ее включили в новогоднюю программу.
В 1999 году киноленту раскрасили, но немцы возмутились, поэтому телеканалы снова крутят черно-белый вариант.
В центре сюжета пожилая дама, которая отмечает юбилей. Но ее подруги и друзья давно поумирали, поэтому торжество получилось грустное. Только лакей Джеймс старается порадовать хозяйку. Способ он выбрал нестандартный — изображать знакомых именинницы. Получается у него это очень смешно.
Австрия.
В этой стране в канун Рождества крутят фильм «Семья Трапп» 1956 года. Он снят по реальной истории, в которой австрийская монахиня в 30-е годы устраивается няней в семью вдовца барона фон Траппа. Сначала она не нравится аристократу, потому что поощряет шалости его детей. Но затем Трапп влюбляется в няню. Правда, их счастью мешает нацистский режим. Тот же сюжет у знаменитого американского мюзикла «Звуки музыки» с Джули Эндрюс. Но его австрийцы не любят, считая, что чужаки не смогли передать всех чувств и характеры героев. Не стал популярным и сиквел «Семья Трапп в Америке». Патриотичных австрийцев не заинтересовала картина, действие которой происходит не на их родине.
Испания.
Испанцы традиционно смотрят на зимние праздники фильм «Пласидо», снятый Луисом Гарсией Берлангой в 1961 году.
Несколько престарелых богатых аристократок устраивают на праздник благотворительную акцию «Накорми бедняка за своим столом». Дамы приглашают бедного мотоциклиста Пласидо. Его семья живет в общественном туалете, так как нет денег на аренду квартиры. А ему самому необходимо до полуночи внести платеж за мотоцикл, с помощью которого он зарабатывает. Это комедия с элементами социальной драмы.
Финляндия.
В стране, где находится Лапландия — резиденция классического Деда Мороза, — на зимние праздники крутят «Рождественскую историю» режиссера Юха Вуолиоки — один из самых кассовых фильмов Финляндии. Картина 2007 года рассказывает о мальчике-сироте Николасе, который решил стать Сантой, чтобы дарить жителям деревни, где его так поддерживали после смерти родителей, праздник и подарки. Легкая комедия-фэнтези вообще-то рассчитана на детей, но под Новый год ее с удовольствием пересматривают и взрослые.