По иронии судьбы: какие фильмы смотрят в праздники в других странах

В этой стране в канун Рождества крутят фильм «Семья Трапп» 1956 года. Он снят по реальной истории, в которой австрийская монахиня в 30-е годы устраивается няней в семью вдовца барона фон Траппа. Сначала она не нравится аристократу, потому что поощряет шалости его детей. Но затем Трапп влюбляется в няню. Правда, их счастью мешает нацистский режим. Тот же сюжет у знаменитого американского мюзикла «Звуки музыки» с Джули Эндрюс. Но его австрийцы не любят, считая, что чужаки не смогли передать всех чувств и характеры героев. Не стал популярным и сиквел «Семья Трапп в Америке». Патриотичных австрийцев не заинтересовала картина, действие которой происходит не на их родине.