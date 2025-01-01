Девять дней одного Моцарта: московским театралам показали неожиданную классику

Федоров не впервые берется за Гоголя — в театре «Около» он поставил фантасмагоричного «Ревизора», где все чиновники напоминали крыс и объяснялись междометьями. Вот и сейчас хрестоматийный сюжет переосмыслен автором спектакля (Федоров выступает еще и как драматург и художник) в его ставшей уже фирменной манере. У всех персонажей — нелепые костюмы, дерганая пластика, несвязная, сбивчивая речь, вздохи, каламбуры, повторы реплик. И если в повести Гоголя никчемный чиновник Башмачкин (Сергей Шайдаков), у которого украдут новую долгожданную шинель, низенького роста, то в этом сложносочиненном спектакле он поставлен на ходули. И это делает маленького человека еще более беспомощным и неуверенным в себе. После этой «Шинели» каждый зритель остро почувствует посыл, который так любит доносить режиссер: «Ты не один такой несчастный».