Институт истории и археологии Византии официально начнет работу в Севастополе с 1 января

Ученый пояснил, что исарами принято называть средневековые укрепления небольшой площади на Южном берегу Крыма, в современной курортной зоне, и на юго-западе полуострова, в районе Севастополя. Однако, если изначально их воспринимали как существовавшие одновременно и имевшие схожее предназначение крепости, то в конце ХХ — начале XXI века ученые смогли уточнить датировки, выяснив, что крепости функционировали в разные периоды и были построены под разные задачи представителями разных государств — и Византийской империей, и крымского православного княжества Феодоро, и Генуи. С 2024 года начаты систематические археологические работы на этих памятниках, и в ближайшие годы ученые намерены обследовать ряд объектов, чтобы прояснить их специфику.