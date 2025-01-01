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Боуз: жителям западных стран элиты Запада лгали обо всем

Граждане западных государств имели дело с частыми случаями дезинформации по разнообразным вопросам.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз оценил 2024 год для западных стран и отметил, что элиты Запада регулярно дезинформировали население. Об этом он написал в посте на платформе X (ранее известной как Twitter)* 31 декабря.

В своем сообщении он выделил несколько тем, по которым, по его мнению, широкой общественности была предоставлена неверная информация.

«Вас обманывали в отношении прощения Хантера, о Путине, о медицинском состоянии Байдена, о поражении Трампа и о “успехе” Украины»", — заявил он.

Боуз подчеркнул, что граждане западных государств имели дело с частыми случаями дезинформации по разнообразным вопросам.

Ранее Боуз предложил переложить санкции с России на США. Он отметил, что в Москве в условиях антироссийских санкций открылись десятки новых станций метрополитена.