На Марокко внезапно обрушились снегопады, высота снежного покрова достигает 40 см

Снегом укрылись вершины горных областей Высокого Атласа, где находятся зимние туристические базы и центры отдыха. В один из них — Укаимден (находится на высоте более 2600 м над уровнем моря, примерно в часе езды к югу от Марракеша) — съехались тысячи любителей катания на лыжах, сноубордах и санках.