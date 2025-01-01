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На Марокко внезапно обрушились снегопады, высота снежного покрова достигает 40 см

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снегопады, похолодание и проливные дожди обрушились на ряд провинций в центральных, юго-восточных и южных районах Марокко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Источник: Unsplash

Под толстый слой снега — местами высотой до 35−40 см — ушли обширные пространства в провинциях Азиляль, Бени-Мелляль, Ифран, Миделт, Тарудант, Тингир, Уарзазат и Эль-Хауз.

Значительное похолодание синоптики зафиксировали также в провинциях Азиляль, Бени-Мелляль, Булеман, Ифран, Миделт, Тингир, Уарзазат, Фигиг и Эль-Хауз. Местами температура воздуха снизилась до минус 5 градусов. Любители зимней африканской экзотики, в частности туристы и фотографы, приехали полюбоваться на покрытые снегом пальмовые рощи, которыми усеяны районы оазисов в провинциях Тарудант, Тингир, Уарзазат, Фигиг и некоторых других.

Снегом укрылись вершины горных областей Высокого Атласа, где находятся зимние туристические базы и центры отдыха. В один из них — Укаимден (находится на высоте более 2600 м над уровнем моря, примерно в часе езды к югу от Марракеша) — съехались тысячи любителей катания на лыжах, сноубордах и санках.

Наплыв местных и иностранных туристов наблюдается в горных районах Среднего Атласа, где популярностью среди поклонников снежной погоды и зимних видов развлечений пользуется гора Хабри и лыжная станция Мишлиффен, расположенная в кратере потухшего вулкана. Заполнены отели в курортных городках Ифран и Азру, чьи окрестности славятся кедровыми и сосновыми лесами, чистым целебным воздухом и живописными пейзажами в долинах горных озер.