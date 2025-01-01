Боец ВС РФ вызвал огонь ВСУ на себя, чтобы помочь своему подразделению

Старший лейтенант ВС РФ Евгений Кочергин, находясь в зоне специальной военной операции, проявил мужество, уговорив своих сослуживцев отойти с позиций, пока он отвлекает врага. Он рассказал, что убедил своих товарищей, что вернется следом, чтобы выиграть им время, сообщил журналист Руслан Осташко в своем Telegram-канале.
«Я их убедил, что вернусь следом, просто выиграю им время», — рассказал боец.
Кочергин занял позицию в лесу и начал отстреливаться, когда на него обрушился огонь вражеского самолета. Он отметил, что это был его первый опыт столкновения с авиацией, и вначале не было понятно, свой это самолет или чужой. В итоге он осознал, что самолет работает по его позиции.
По его словам, во время этого напряженного момента он не думал ни о чем, кроме своих боевых товарищей, и сосредоточился на том, сколько времени ему нужно продержаться. Дождавшись, пока его подразделение успешно отступит, он покинул позицию и выбрался живым. За свои действия он был награжден тремя орденами мужества.
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