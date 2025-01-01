Боец ВС РФ вызвал огонь ВСУ на себя, чтобы помочь своему подразделению

По его словам, во время этого напряженного момента он не думал ни о чем, кроме своих боевых товарищей, и сосредоточился на том, сколько времени ему нужно продержаться. Дождавшись, пока его подразделение успешно отступит, он покинул позицию и выбрался живым. За свои действия он был награжден тремя орденами мужества.