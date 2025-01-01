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Сколько детей родилось в первые минуты нового года, рассказали в Минздраве

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько детей родилось в первые минуты нового 2025 года, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Источник: БЕЛТА

Новый год в системе здравоохранения Беларуси начался с приятных новостей.

В Лидской центральной районной больнице сегодня в 00.01 родился мальчик весом 3 кг 100 г и ростом 51 см. Он стал четвертым ребенком в семье.

В это же время в Витебском областном родильном доме родилась девочка весом 3 кг 740 г и ростом 51 см, став третим ребенком в семье.

В Минском роддоме N2 в 00.01 родилась девочка 3 кг 170 г и 49 см.

В Гродненском областном клиническом перинатальной центре на свет появилась девочка весом 3 кг 400 г и ростом 52 см.

Буквально через пару минут в Витебске родилась еще одна девочка весом 3 кг 10 г и ростом 46 см. Она появилась на свет в 00.05. Малышка стала седьмым ребенком в семье.