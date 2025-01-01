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Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр столицы поблагодарил горожан за их вклад в развитие города и страны.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом, пожелав им благополучия и исполнения желаний в наступающем 2025 году.

В своем обращении он отметил значимость прощания с 2024 годом, призвав горожан подвести итоги, вспомнить о прожитых днях и поразмышлять о будущем.

Собянин подчеркнул, что каждый москвич имеет свои планы и заботы, которые в совокупности формируют судьбу города и страны. Он отметил, что 2024 год был годом мужества и решимости, когда многие москвичи исполняли свой долг на передовой.

«Год большой созидательной работы, в котором наш город успешно развивался. Год единства и сплоченности, в котором каждый из нас что-то сделал для себя, своих близких и родной страны. И за это, друзья, я говорю вам огромное спасибо», — сказал Собянин.

Он также поблагодарил горожан за их вклад в развитие города и страны, пожелав, чтобы Новый год принес благополучие в семьи, тепло близких и исполнение мечт.

Ранее президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении выразил уверенность, что все будет хорошо. Он подчеркнул, что в минувшем году Россия успешно справилась с испытаниями.