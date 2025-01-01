Врач Чернышова посоветовала употребить на завтрак 1 января геркулес и омлет

Новогодний завтра 1 января должен состоять из геркулесовой или пшенной каши, отметила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
«С утра хороши каши, геркулесовая, например, или пшенная. Подойдет омлет. Также хорошо съесть побольше свежих овощей, зеленый листовой салат, пряную зелень: петрушку и укроп. Эти продукты насытят организм витаминами и клетчаткой и помогут быстрее справиться с новогодним перееданием», — объяснила она.
Если в новогоднюю ночь было выпито достаточное количество алкоголя, то минимизировать его последствия, по словам врача, поможет горячий мясной бульон или наваристый суп по типу хаша.
«Вместо сладких и газированных напитков, пакетированных соков, лучше отдать предпочтение минеральной воде. В целом, 1 января лучше увеличить употребление жидкости», — добавила эксперт.
Врач Чернышова подчеркнула, что заправленные салаты, приготовленные накануне и, тем более, переночевавшие на столе, следует выбросить. Употребление блюд, которые несколько часов провели в теплом помещении может привести к отравлению.