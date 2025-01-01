Нарколог Исаев: 1 января нужно выйти на прогулку, а от бани отказаться

Нарколог также предупредил о том, что самостоятельный прием медикаментов может стать причиной негативных последствий для здоровья. В случае плохого самочувствия из-за переедания или похмелья можно использовать безрецептурные сорбенты (активированный уголь, Полисорб), гепатопротекторы и препараты янтарной кислоты. В случае, если отмечаются боли в животе или районе сердца, другие симптомы, то следует вызвать врача, а не пытаться помочь самостоятельно.