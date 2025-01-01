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Нарколог Исаев: 1 января нужно выйти на прогулку, а от бани отказаться

По словам эксперта, питьевой режим, легкая физическая нагрузка и правильное питание помогут облегчить состояние при похмелье.

Источник: Аргументы и факты

Лёгкая прогулка 1 января улучшит кровообращение и ускорит метаболизм, способствуя выведению продуктов распада алкоголя из организма, рассказал aif.ru врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Он объяснил, что интенсивные нагрузки, если накануне было застолье, нежелательны.

«Не стоит 1 января отправляться в баню. Экстремальные температуры опасны для сердечно-сосудистой системы», — добавил эксперт.

Нарколог также предупредил о том, что самостоятельный прием медикаментов может стать причиной негативных последствий для здоровья. В случае плохого самочувствия из-за переедания или похмелья можно использовать безрецептурные сорбенты (активированный уголь, Полисорб), гепатопротекторы и препараты янтарной кислоты. В случае, если отмечаются боли в животе или районе сердца, другие симптомы, то следует вызвать врача, а не пытаться помочь самостоятельно.

Ранее нарколог Исаев рассказал о пользе 1 января морса и рассола.