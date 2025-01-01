CBS: ФБР обнаружило самый большой в истории тайник с бомбам

Агенты Федерального бюро расследований нашли самый большой в истории ФРБ тайник с самодельными «готовыми взрывными устройствами» в американском штате Вирджиния, информирует CBS.
Тайник был обнаружен при задержании жителя штата за хранение незарегистрированного оружия.
В публикации уточняется, что Брэд Спаффорд был арестован 17 декабря. Самодельные бомбы хранились на ферме американца, расположенной в округе Айл-оф-Уайт. Агенты ФБР нашли взрывные устройства в ходе обыска.
«ФБР обнаружило на участке более 150 взрывных устройств, что, по предварительным оценкам, стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории», — говорится в материале.
Правоохранители рассказали, что расследование началось в 2023 году после того, как сосед Спаффорда сообщил властям, что тот «накапливает взрывчатку и потерял три пальца на правой руке».
Помимо этого, Спаффорд использовал фото американского лидера Джо Байдена, стреляя по мишеням в местном тире.
В настоящее время фигурант находится под стражей. Прокуроры заявили, что мужчина «представляет собой чрезвычайную опасность для общества», однако адвокаты называют его «трудолюбивым семьянином без судимостей» и просят освободить Спаффорда до суда.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида Харун Абдель Малик Янир арестован сотрудниками Федерального бюро расследований по подозрению в подготовке подрыва здания Нью-Йоркской фондовой биржи.