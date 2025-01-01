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Какую погоду ждать белорусам в первый день 2025 года?

По информации синоптиков, 1 января погоду по северной половине Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, а по югу республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 82% 747 мм рт. ст. +9°
Источник: Смартпресс

Преимущественно по северной половине страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица, ночью и утром местами слабый гололед. Ветер юго-западный порывистый, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью −2..+4°С, максимальная днем 0..+6°С. Атмосферное давление будет падать.

Минск

Облачно. Возможны небольшие кратковременные осадки (в основном дождь) (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Брест

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Витебск

Облачно. Временами осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гомель

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гродно

Облачно. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер юго-западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Могилев

Облачно. Возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 30−40%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +3..+5°C. Ветер юго-западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.