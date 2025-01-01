Новый год начнется на Южном Урале с метелей и снега

Между прочим, 1 января 2025 года отмечают день Ильи Муромца. Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется выносить мусор, выкидывать или отдавать вещи. Дело в том, что из-за этого из дома могут исчезнуть удача и благополучие.