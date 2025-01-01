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Новый год начнется на Южном Урале с метелей и снега

В среду, 1 января, в Челябинской области будет облачно с прояснением, снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 82% 747 мм рт. ст. +9°

В среду, 1 января, в Челябинской области будет облачно с прояснением, снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката. Температура воздуха днем составит от −1 до −6 градусов. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, местами порывы до 17.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, временами снег, метель. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, порывы до 14.

День Ангела сегодня, 1 января, у Вонифатия, Григория, Ильи, Тимофея.

Между прочим, 1 января 2025 года отмечают день Ильи Муромца. Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется выносить мусор, выкидывать или отдавать вещи. Дело в том, что из-за этого из дома могут исчезнуть удача и благополучие.