С 1 января в РФ выросли зарплаты бюджетников и пенсии

В Российской Федерации с нового года увеличились заработная плата сотрудников бюджетной сферы и пенсии, следует из федерального бюджета Социального фонда РФ на 2025 год.
Зарплата сотрудников бюджетной сферы (медиков, педагогов, соцработников, работников культуры и отдельных категорий госслужащих) проиндексирована на 13,2 процента.
«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнён: … на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2 процента, в 2026 году на 10,2 процента, в 2027 году на 8,3 процента с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки», — говорится в документе.
Помимо этого, на 13,2 процента увеличатся зарплаты сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, а также работников лесных хозяйств.
Пенсии проиндексируют на 7,3 процента. Мера касается как работающих, так и неработающих россиян.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в реальном секторе экономики с 1 января ожидается рост зарплат в связи с увеличением МРОТ более чем на три тысячи рублей. Она напомнила, что МРОТ увеличится до 22 440 рублей.