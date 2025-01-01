С 1 января в РФ выросли зарплаты бюджетников и пенсии

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнён: … на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2 процента, в 2026 году на 10,2 процента, в 2027 году на 8,3 процента с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки», — говорится в документе.