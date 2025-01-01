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До −11 градусов ожидается в Иркутске 1 января

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и небольшой снег.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

До −9, — 11 градусов ожидается в Иркутске в первый день нового года, 1 января. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный 4−9 м/c. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, юго-западный 4−9 м/с. Местами порывы могут достигать до 12 м/с. Температура −7,-12 градусов, при облачной погоде −14,-19 градусов, в Катангском районе −16,-21, местами −26,-31 градусов, — говорится в сообщении.

На Байкале ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с, местами порывы могут достигать до 15−20 м/с. Температура −4,-9 градусов, при облачной погоде до −14.