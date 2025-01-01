До −11 градусов ожидается в Иркутске 1 января

До −9, — 11 градусов ожидается в Иркутске в первый день нового года, 1 января. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный 4−9 м/c. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.