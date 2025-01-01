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Почему в Таразе перекрыли центральные улицы до 3 января

АСТАНА, 31 дек — Sputnik. До 3 января перекрыли несколько улиц в Таразе. Соответствующее заявление для водителей сделали в департаменте полиции Жамбылской области.

Источник: Акимат города Тараз

Как пояснили в полиции, это сделано в связи с празднованием Нового года на территории историко-этнокультурного комплекса «Көне Тараз».

Лля обеспечения свободного передвижения граждан, безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка 31 декабря, 1 и 2 января на следующих перекрёстках будут перекрыты дороги:

  • по проспекту Толе би — улица Байзак батыра;
  • по улице Газиза Байтасова — улица Пушкина;
  • по улице Газиза Байтасова — улица Аскарова; ️
  • по улице Казыбек би — улица Байзак батыра;
  • по проспекту Абая — улица Толе би.