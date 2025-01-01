Почему в Таразе перекрыли центральные улицы до 3 января

Как пояснили в полиции, это сделано в связи с празднованием Нового года на территории историко-этнокультурного комплекса «Көне Тараз».
Лля обеспечения свободного передвижения граждан, безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка 31 декабря, 1 и 2 января на следующих перекрёстках будут перекрыты дороги:
- по проспекту Толе би — улица Байзак батыра;
- по улице Газиза Байтасова — улица Пушкина;
- по улице Газиза Байтасова — улица Аскарова; ️
- по улице Казыбек би — улица Байзак батыра;
- по проспекту Абая — улица Толе би.